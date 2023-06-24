Хирн: не думаю, что Нганну — достойный соперник Фьюри или Джошуа, а для Чисоры в самый раз

Известный боксёрский промоутер Эдди Хирн высказался о возможном поединке бывшего чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсиса Нганну по правилам профессионального бокса.

Нганну неоднократно выражал желание подраться с Тайсоном Фьюри, Деонтеем Уайлдером или Энтони Джошуа. Ожидалось, что камерунский боец до конца 2023 года появится в ринге.

«Есть слухи о том, что Нганну может провести бой с Чисорой в Саудовской Аравии. Мне такая возможность нравится, потому что я не думаю, что Нганну — достойный соперник для Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Вот для Чисоры Фрэнсис в самый раз», — сказал Хирн в программе The MMA Hour.

Фрэнсис Нганну провёл 20 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них 17 побед. В мае он подписал контракт с PFL.