Сэндхаген рассказал, как относится к статусу аутсайдера в бою с Умаром Нурмагомедовым

Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга легчайшего веса UFC Кори Сэндхаген рассказал, как относится к тому, что его считают аутсайдером в предстоящем поединке с Умаром Нурмагомедовым.

Бой Умара и Сэндхагена возглавит турнир UFC в Нэшвилле, который пройдёт 5 августа.

«Когда листаю комментарии в социальных сетях, то читаю только приятные. Видя злые, неприятные комментарии, я думаю, что не хочу, чтобы такое задерживалось в моей голове, и поэтому листаю дальше. Многие пишут, что Умар может меня забороть, но при этом не было ни одного боя, кроме поединка со Стерлингом, где я бы провёл на спине больше 15 секунд», — сказал Сэндхаген в интервью Джеймсу Линчу.

У Умара Нурмагомедова 16 побед в 16 поединках в ММА, в активе Сэндхагена также 16 побед, но у американца есть также четыре поражения.