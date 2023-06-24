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Сэндхаген объяснил, что отличает бойцов UFC из Дагестана от остальных

Сэндхаген объяснил, что отличает бойцов UFC из Дагестана от остальных
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Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга легчайшего веса UFC Кори Сэндхаген рассказал об отличительной черте дагестанских бойцов промоушена.

«На мой взгляд, отличительная черта дагестанских бойцов — это не умение проводить тейкдауны, а умение удерживать своих соперников на земле. Это отличает их и от американских борцов, и от всех борцов, что были в UFC раньше. Дагестанцы просто поняли, как удерживать соперников в партере, и довели это до совершенства. Однако я сильный боец и справлюсь с этим», — сказал Сэндхаген в интервью Джеймсу Линчу.

Поединок Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена возглавит турнир UFC, который состоится 5 августа в Нэшвилле.

В активе Сэндхагена 16 побед при четырёх поражениях в ММА, у Умара Нурмагомедова 16 побед в 16 поединках.

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