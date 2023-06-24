Сэндхаген объяснил, что отличает бойцов UFC из Дагестана от остальных

Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга легчайшего веса UFC Кори Сэндхаген рассказал об отличительной черте дагестанских бойцов промоушена.

«На мой взгляд, отличительная черта дагестанских бойцов — это не умение проводить тейкдауны, а умение удерживать своих соперников на земле. Это отличает их и от американских борцов, и от всех борцов, что были в UFC раньше. Дагестанцы просто поняли, как удерживать соперников в партере, и довели это до совершенства. Однако я сильный боец и справлюсь с этим», — сказал Сэндхаген в интервью Джеймсу Линчу.

Поединок Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена возглавит турнир UFC, который состоится 5 августа в Нэшвилле.

В активе Сэндхагена 16 побед при четырёх поражениях в ММА, у Умара Нурмагомедова 16 побед в 16 поединках.