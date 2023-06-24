Шон О’Мэлли сделал прогноз на бой Генри Сехудо с Марлоном Верой

Американский боец смешанных единоборств, второй номер легчайшей весовой категории UFC Шон О’Мэлли высказался о предстоящем поединке между экс-обладателем титулов промоушена в двух весовых категориях, американцем Генри Сехудо и эквадорцем Марлоном Верой.

Ранее UFC официально анонсировал поединок Сехудо и Веры. Он состоится 19 августа в рамках турнира UFC 292 в Бостоне.

«Сколько у них будет раундов? Три или пять? Вера обычно становится более жёстким в заключительных раундах. Сехудо хорошо смотрелся в бою со Стерлингом, не выдохся, так что наверняка не выдохнется и в бою с Верой. Если давать ранний прогноз на бой, то я скажу, что Генри выполнит свою работу», — сказал О’Мэлли в видео на своём YouTube-канале.

Сам О’Мэлли также выступит на этом турнире. Его бой с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом станет главным событием вечера.