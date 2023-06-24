Карл Фроч: не думаю, что наследие Джошуа можно сравнивать с моим

Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а ныне комментатор, британец Карл Фроч высказался о звёздном супертяжеловесе и соотечественнике Энтони Джошуа (25-3, 22 KO).

«Я не думаю, что наследие Энтони Джошуа можно сравнивать с моим. Нужно смотреть на оппозицию, на время, когда проводился поединок с конкретным человеком, и на количество побед над ранее небитыми соперниками.

Я побил Жана Паскаля в своём первом бою за титул, который затем стал объединённым чемпионом мира в полутяжёлом весе. Я побил Джермэйна Тэйлора, Артура Абрахама, Миккеля Кесслера, Глена Джонсона и Андре Диррелла. А затем я побил Джорджа Гроувза, у которого не было поражений и который был на десять лет моложе меня. Причём не в одном бою, а дважды», – сказал Фроч в интервью YouTube-каналу William Hill.