«Самому стыдно». Хабиб Нурмагомедов обратился с просьбой к брату Умару

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, звёздный россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился в социальных сетях к проспекту легчайшего дивизиона (до 61 кг), брату Умару Нурмагомедову, готовящемуся к поединку с американцем Кори Сэндхагеном.

Хабиб иронично прокомментировал интервью Умара тренеру Хавьеру Мендесу во время тейпировки, попросив его подтянуть английский язык.

«Учи английский уже. Самому стыдно» – написал Нурмагомедов.

Умару Нурмагомедову 27 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2016 году. В январе 2021-го он провёл свой первый поединок в UFC. Всего на счету россиянина в MMA 16 побед и ни одного поражения.

Напомним, поединок Сэндхаген – Нурмагомедов состоится 6 августа на турнире UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США).