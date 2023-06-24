«Самому стыдно». Хабиб Нурмагомедов обратился с просьбой к брату Умару

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, звёздный россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился в социальных сетях к проспекту легчайшего дивизиона (до 61 кг), брату Умару Нурмагомедову, готовящемуся к поединку с американцем Кори Сэндхагеном.
Хабиб иронично прокомментировал интервью Умара тренеру Хавьеру Мендесу во время тейпировки, попросив его подтянуть английский язык.
«Учи английский уже. Самому стыдно» – написал Нурмагомедов.
Умару Нурмагомедову 27 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2016 году. В январе 2021-го он провёл свой первый поединок в UFC. Всего на счету россиянина в MMA 16 побед и ни одного поражения.
Напомним, поединок Сэндхаген – Нурмагомедов состоится 6 августа на турнире UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США).
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