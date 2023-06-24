Бетербиев: в какой момент перестал любить бокс? После Олимпийских игр в Лондоне

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев признался, что не связывал своё будущее с боксом после выступления на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне (Великобритания).

Напомним, там Бетербиев дошёл до четвертьфинала, где уступил будущему победителю турнира, украинцу Александру Усику.

«Я подписываю контракт и потом начинаю [смотреть бои соперника]. До подписания… Если бы я как-то любил этот вид спорта, то смотрел бы, наверное, днём и ночью. А так я лучше какой-нибудь фильм интересный посмотрю.

В какой момент перестал любить бокс? После Олимпийских игр — судейство… После Лондона я и не собирался продолжать боксировать, просто настояли промоутеры. А я уже наелся этим олимпийским видом спорта», – сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу «БоксТВ».