Фроч: Джошуа нужно либо драться за титул, либо завершать карьеру

Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а ныне комментатор, британец Карл Фроч раскритиковал соотечественника Энтони Джошуа, который, по его мнению, поставил свою карьеру на паузу после второго поражения от украинца Александра Усика.

«Я не понимаю… Джошуа является бойцом мирового класса, он был чемпионом мира, но проводит бои с непонятными соперниками, чтобы вернуться. Нужно идти до конца. Лучшие бойцы дерутся за титул сразу после поражения.

Я лишился пояса, но сразу вернулся за другим. Канело Альварес поступал так же, Оскар де ла Хойя… Все эти промежуточные бои — нонсенс. Джошуа хочет драться с Диллианом Уайтом, но боксирует с Джермейном Франклином. Это бред. Ему нужно либо драться за титул, либо завершать карьеру», – приводит слова Фроча издание talkSPORT.