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Менеджер Бивола: сторона Бетербиева никогда не хотела боя с Дмитрием

Менеджер Бивола: сторона Бетербиева никогда не хотела боя с Дмитрием
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Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянина Дмитрия Бивола, считает, что команда обладателя титулов WBC, IBF и WBO Артура Бетербиева не желала успешного завершения переговоров в начале года.

«Matchroom и остальная часть нашей промоутерской команды были очень близки к завершению переговоров по бою Бивола и Бетербиева на Ближнем Востоке. Но я слышал в СМИ, что промоутер Бетербиева говорил о боях с Бенавидесом и Канело, а также выступал против боя с Биволом. Это доказывает, что сторона Бетербиева никогда не хотела боя, как и Канело. Они соглашаются на любые другие варианты и избегают Дмитрия», – приводит слова Корнилова издание The Ring.

Ранее Бетербиев рассказал, почему перестал любить бокс.

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