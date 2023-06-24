Менеджер Бивола: сторона Бетербиева никогда не хотела боя с Дмитрием
Поделиться
Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянина Дмитрия Бивола, считает, что команда обладателя титулов WBC, IBF и WBO Артура Бетербиева не желала успешного завершения переговоров в начале года.
«Matchroom и остальная часть нашей промоутерской команды были очень близки к завершению переговоров по бою Бивола и Бетербиева на Ближнем Востоке. Но я слышал в СМИ, что промоутер Бетербиева говорил о боях с Бенавидесом и Канело, а также выступал против боя с Биволом. Это доказывает, что сторона Бетербиева никогда не хотела боя, как и Канело. Они соглашаются на любые другие варианты и избегают Дмитрия», – приводит слова Корнилова издание The Ring.
Ранее Бетербиев рассказал, почему перестал любить бокс.
Комментарии
- 24 июня 2023
-
20:37
-
20:18
-
19:57
-
19:15
-
18:52
-
18:35
-
18:17
-
17:51
-
16:56
-
16:01
-
15:39
-
15:27
-
15:09
-
14:40
-
14:25
-
13:51
-
13:18
-
12:53
-
12:16
-
11:51
-
11:18
-
10:57
-
10:37
-
10:13
-
09:28
-
09:15
-
08:47
-
07:53
-
07:36
-
07:23
-
06:50
-
06:30
-
04:43
-
03:58
-
00:53
Партнерский контент