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Жалгас Жумагулов проиграл Джошуа Вану на турнире UFC on ABC 5

Жалгас Жумагулов проиграл Джошуа Вану на турнире UFC on ABC 5
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Завершился поединок предварительного карда турнира UFC on ABC 5, проходящего в Джексонвилле (США). Казахстанский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) Жалгас Жумагулов (14-8) встретился американцем Джошуа Ваном (11-1). Бой прошёл все три раунда и завершился победой Вана раздельным судейским решением.

Поражение стало для 34-летнего Жумагулова шестым в престижнейшей организации мира. Примечательно, что в последних трёх боях казахстанский спортсмен уступил раздельным решением. Для 21-летнего Джошуа Вана выступление стало дебютным в UFC.

Напомним, в главном бою турнира UFC on ABC 5 грузинский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) Илия Топурия сразится с американцем Джошем Эмметтом.

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