Гвоздик: Бивол – тот, на кого я нацелен, и я постараюсь нанести ему ущерб

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик в очередной раз высказался о возможном поединке с действующим обладателем титула WBA россиянином Дмитрием Биволом.
«Бивол – тот, на кого я сейчас нацелен. И мы будем драться, это не игры. Мы проведём поединок, и это не проблема для меня. Я попытаюсь ударить его и нанести ущерб», – приводит слова Гвоздика ProBoxTV.
Александру Гвоздику 36 лет. Украинец дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году и в декабре 2018-го завоевал титул WBC в полутяжёлом весе, нокаутировав канадца Адониса Стивенсона. В октябре 2019 года Гвоздик сразился в объединительном бою с Артуром Бетербиевым и проиграл техническим нокаутом, после чего объявил о завершении карьеры, но вернулся спустя три года.
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