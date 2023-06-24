Бенавидес оценил шансы Джермалла Чарло в бою с Канело

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Дэвид Бенавидес высказался о поединке между бывшим лидером рейтинга pound-for-pound и лидером дивизиона Саулем Альваресом и Джермаллом Чарло, который, как ожидается, состоится в сентябре.

«Я считаю, что у Чарло хороший шанс. Это талантливый боец, очень талантливый. Когда вам выпадает такая возможность, то вы получаете искру, которая заставляет вас проснуться и начать усердно работать. Это хороший бой.

Победит ли Канело? Думаю, да. Он более активен. Чарло два года вне ринга, и это долго, он возвращается без промежуточного поединка. Однако только он знает себя и своё тело, поэтому я не могу утверждать, как он будет себя чувствовать», – сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу FightHype.com.