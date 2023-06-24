Жорж Сен-Пьер заявил о желании подготовить Илона Маска к бою с Цукербергом
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, легендарный канадец Жорж Сен-Пьер заявил о желании подготовить звёздного американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска к потенциальному поединку с соотечественником Марком Цукербергом.
«Илон Маск, я твой огромный поклонник, и для меня было бы большой честью помочь тебе в качестве партнёра по тренировкам в подготовке к поединку с Цукербергом», – написал Сен-Пьер в социальных сетях.
Напомним, ранее Макс и Цукерберг устно договорились о поединке. На это отреагировал президент UFC Дана Уайт, заявивший, что промоушен готов предоставить им площадку для этого.
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