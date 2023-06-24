Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Жорж Сен-Пьер заявил о желании подготовить Илона Маска к бою с Цукербергом

Жорж Сен-Пьер заявил о желании подготовить Илона Маска к бою с Цукербергом
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, легендарный канадец Жорж Сен-Пьер заявил о желании подготовить звёздного американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска к потенциальному поединку с соотечественником Марком Цукербергом.

«Илон Маск, я твой огромный поклонник, и для меня было бы большой честью помочь тебе в качестве партнёра по тренировкам в подготовке к поединку с Цукербергом», – написал Сен-Пьер в социальных сетях.

Напомним, ранее Макс и Цукерберг устно договорились о поединке. На это отреагировал президент UFC Дана Уайт, заявивший, что промоушен готов предоставить им площадку для этого.

Материалы по теме
«К чёрту Марка». Масвидаль и Стрикленд готовы помочь Маску перед боем с Цукербергом
Материалы по теме
Бой Маск — Цукерберг всё ближе. Помочь миллиардерам вызвались звёзды UFC
Бой Маск — Цукерберг всё ближе. Помочь миллиардерам вызвались звёзды UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023