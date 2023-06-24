Жорж Сен-Пьер заявил о желании подготовить Илона Маска к бою с Цукербергом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, легендарный канадец Жорж Сен-Пьер заявил о желании подготовить звёздного американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска к потенциальному поединку с соотечественником Марком Цукербергом.

«Илон Маск, я твой огромный поклонник, и для меня было бы большой честью помочь тебе в качестве партнёра по тренировкам в подготовке к поединку с Цукербергом», – написал Сен-Пьер в социальных сетях.

Напомним, ранее Макс и Цукерберг устно договорились о поединке. На это отреагировал президент UFC Дана Уайт, заявивший, что промоушен готов предоставить им площадку для этого.