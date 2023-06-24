Карл Фроч назвал причину, по которой Джошуа проиграл в первом бою с Усиком

Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а ныне комментатор, британец Карл Фроч высказался о первом поединке между его соотечественником Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком, состоявшемся в сентябре 2021 года. Напомним, Усик тогда победил единогласным решением.
«Всё довольно просто, и ответ короток: Джошуа не слушал Роба Маккракена [тренера]. Он не делал, что ему говорили. Их отношения надломились, и Роб не готовил его к реваншу.
Я дружу с Робом, но не могу передать наши беседы. Скажу лишь, что в первом бою Энтони Джошуа его не слушал. Джошуа не хотел спарринговать и бегать, хотя это основа. Если не будешь делать это, то не подготовишься к бою», – сказал Фроч в интервью YouTube-каналу Симона Джордана.
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