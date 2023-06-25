Президент ONE назвал Малыхина лучшим тяжеловесом на планете

Глава ONE Championship Чатри Ситйодтонг прокомментировал победу действующего чемпиона организации в полутяжёлом весе россиянина Анатолия Малыхина над канадцем Арджаном Бхулларом, завоевавшего титул в тяжёлом дивизионе.

После поединка глава азиатского MMA-промоушена заявил, что считает Малыхина лучшим тяжеловесом на планете.

Напомним, Малыхин победил техническим нокаутом в третьем раунде, после сообщив, что рассчитывает стать чемпионом организации в трёх дивизионах. Всего на счету 35-летнего россиянина 13 побед (все – досрочные) и ни одного поражения.

Ранее бывший боец UFC российский ветеран Алексей Олейник высказался о возможности перехода Малыхина в американский промоушен.

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