Илия Топурия победил Джоша Эмметта в главном бою турнира UFC on ABC 5

В Джексонвилле (США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 5. В главном событии вечера бывший претендент на временный титул в полулёгком весе (до 65 кг) американец Джош Эмметт встретился с грузинским проспектом Илией Топурией.

Поединок продлился всю отведённую дистанцию, пять раундов, и завершился победой Топурии единогласным решением судей (50-44, 50-42, 49-45).

Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена в смешанных единоборствах 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения.

Напомним, действующим чемпионом UFC в полулёгком весе является австралиец Алекс Волкановски, готовящийся 9 июля провести защиту против мексиканца Яира Родригеса.