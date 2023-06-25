Топурия: я покажу Волкановски и всему миру, что его эра ушла и началась моя

Испанский боец грузинского происхождения, девятый номер рейтинга UFC в полулёгком весе Илия Топурия бросил вызов чемпиону дивизиона Алексу Волкановски после уверенной победы над Джошем Эмметтом.
На турнире UFC on ABC 5 Топурия выиграл у Эмметта единогласным решением судей.
«Я ждал, что нокаутирую Эмметта в первом раунде, но этот парень очень жёсткий. Спасибо ему за энергию, показанную в октагоне. Я же ещё раз доказал, что никому не сравниться со мной в навыках. Я это доказываю каждый раз, выходя на бой. У меня не вышло подловить его ударом в печень, который я отрабатывал в лагере, он хорошо защищался, но главное, что я победил. Нет сомнений, я следующий претендент на титул. Хочу, чтобы Волкановски защитил титул, а потом я покажу ему и всему миру, что закончилась его эра и наступила моя», — сказал Топурия после боя.
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