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Дана Уайт выпустил футболки, посвящённые возможному поединку Цукерберга с Маском

Дана Уайт выпустил футболки, посвящённые возможному поединку Цукерберга с Маском
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Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт выложил на своей странице в социальных сетях новый пост, показав новую футболку, посвящённую возможному поединку между двумя миллиардерами — Марком Цукербергом и Илоном Маском.

Дана Уайт выпустил футболки, посвященные бою Илона Маска и Марка Цукерберга

Напомним, несколько дней назад Маск и Цукерберг устроили перепалку в социальных сетях и договорились провести бой в октагоне в Лас-Вегасе.

Дана Уайт, в свою очередь, предложил UFC в качестве площадки для проведения поединка, а также заверил, что оба бизнесмена настроены серьёзно.

Также некоторые бойцы UFC, в частности, Джон Джонс, Чарльз Оливейра, Жорж Сен-Пьер, Хорхе Масвидаль и Шон Стрикленд, предложили свою помощь в подготовке к бою.

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