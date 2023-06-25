Макгрегор: Лобов всё ещё живёт в Ирландии на пособии

Ирландский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в очередной раз поддел своего бывшего спарринг-партнёра Артёма Лобова.
«Артем Лобов всё ещё живет в Ирландии на пособии», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.
Напомним, ранее между Макгрегором и Лобовым возник конфликт. Артём подал два судебных иска на ирландца, заявив, что именно он придумал бренд виски Proper Twelve, который принадлежит Макгрегору. Лобов требовал 5% от продажи контрольного пакета акций. Конор в ответ назвал бывшего друга «крысой», за что Артём подал ещё один иск, но проиграл дело по нему.
Лобов — бывший боец UFC, всего в его активе 13 побед, 15 поражений и одна ничья в ММА.
Макгрегор выиграл 22 боя и потерпел шесть поражений.
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