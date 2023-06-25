Экс-чемпион UFC — о Перейре: дайте мне десять секунд в партере, и я уничтожу этого болвана
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Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд заявил, что легко смог бы победить экс-обладателя титула в средней весовой категории Алекса Перейру.
«Перейра? В любой день. Дайте мне десять секунд в партере, и я уничтожу этого болвана», — приводит слова Рокхолда Cageside Press.
Алекс Перейра весной этого года проиграл нокаутом Исраэлю Адесанье и утратил титул чемпиона в среднем весе. Бразилец после поражения заявил, что переходит в полутяжёлую весовую категорию. В новом дивизионе Перейра дебютирует в конце июля поединком с Яном Блаховичем.
Всего в активе Перейры семь побед и два поражения в профессиональных ММА.
Люк Рокхолд покинул UFC в прошлом году. Он перешёл в BKFC, где уже провёл дебютный бой на голых кулаках и проиграл Майку Перри.
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