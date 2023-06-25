Диллиан Уайт получил контракт на реванш с Энтони Джошуа
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Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе, британца Энтони Джошуа, сообщил, что бывший претендент на титул Диллиан Уайт получил контракт на реванш с его подопечным.
«Уайт получил контракт, и, очевидно, я не жду, что мне вернут его обратно. Было бы здорово, если бы его подписали сегодня, но его команде нужно всё изучить и вернуть его в течение 24-48 часов. У нас есть два бойца, готовых драться. Мы бы хотели, чтобы соперником Энтони был Диллиан. У меня есть сомнения, но если его команда готова, то бой состоится», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Диллиану Уайту 36 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре, британец победил раздельным судейским решением американского проспекта Джермейна Франклина.
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