Стерлинг объяснил, почему О’Мэлли не навяжет ему конкуренцию на UFC 292

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг объяснил, почему, по его мнению, звёздный соотечественник Шон О’Мэлли не сможет навязать ему конкуренцию в их поединке.

«Я смотрю на него и вижу, что он делает. Он дерётся с парнями, которые стоят перед ним. Он не торопится, позволяет им выбрасывать свои удары, а затем отвечает и делает это лучше. Но если попадётся парень, который действительно будет бороть его, то поединок получится другим. Если у соперника будет хорошая работа ног, то всё изменится», – сказал Стерлинг в подкасте Джейка Пола.

Напомним, поединок Стерлинга и О’Мэлли состоится 20 августа в Бостоне (США) и возглавит турнир UFC 292.

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