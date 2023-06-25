Фото: Бетербиев и Смит впервые провели дуэль взглядов перед боем 20 августа

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) и британец Каллум Смит (29-1, 21 KO) впервые встретились в преддверии своего поединка, который состоится 20 августа в Квебеке (Канада).

Фото: из личного архива Каллума Смит

Фото: из личного архива Артура Бетербиева

Каллуму Смиту 32 года. Боец является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а также победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). В августе 2022-го Смит победил нокаутом в отборочном поединке и стал обязательным претендентом на титул WBC.

Артуру Бетербиеву 38 лет. В январе россиянин досрочно остановил в восьмом раунде британца Энтони Ярда.

Ранее в интервью Бетербиев рассказал о событии, после которого он перестал любить бокс.