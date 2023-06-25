Хирн: Каллум Смит наглухо нокаутирует Бетербиева

Эдди Хирн, промоутер британского претендента в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Каллума Смита, считает, что его подопечный одержит досрочную победу над россиянином Артуром Бетербиевым, поединок с которым состоится 20 августа в Монреале (Канада).

«Каллум Смит наглухо нокаутирует Бетербиева. Конечно, не нужно забываться, потому что Бетербиев — фаворит… Но послушайте, Каллум будет с блоком стоять у канатов, Бетербиев будет пытаться его нокаутировать, и Каллум сделает то, что у него получается лучше всего – поймает его левым хуком. Это будет нокаут одним ударом», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Каллуму Смиту 33 года. Боец является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а также победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). В августе 2022 Смит победил нокаутом в отборочном поединке и стал обязательным претендентом на титул WBC.