Промоутер Бивола отреагировал на отказ WBC одобрять его бой с Бетербиевым

Эдди Хирн, сопромоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянина Дмитрия Бивола, прокомментировал отказ Всемирного боксёрского совета (WBC) одобрять потенциальный поединок своего подопечного с соотечественником Артуром Бетербиевым из-за политической ситуации.

«Маурисио Сулейман [глава WBC] заявил, что этот поединок не может быть за все титулы. WBC не разрешает Биволу сразиться за свой пояс, поскольку он из России.

Что я думаю об этом? Уважаю Маурисио Сулеймана, мы приятели, хотя и не по всем вопросам сходимся. Это сложно… Дмитрий – один из самых приятных и мирных парней, которых вы можете встретить. И я не считаю, что наследие человека должно зависеть от политики», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.