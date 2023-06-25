Промоутер Бивола отреагировал на отказ WBC одобрять его бой с Бетербиевым
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Эдди Хирн, сопромоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянина Дмитрия Бивола, прокомментировал отказ Всемирного боксёрского совета (WBC) одобрять потенциальный поединок своего подопечного с соотечественником Артуром Бетербиевым из-за политической ситуации.
«Маурисио Сулейман [глава WBC] заявил, что этот поединок не может быть за все титулы. WBC не разрешает Биволу сразиться за свой пояс, поскольку он из России.
Что я думаю об этом? Уважаю Маурисио Сулеймана, мы приятели, хотя и не по всем вопросам сходимся. Это сложно… Дмитрий – один из самых приятных и мирных парней, которых вы можете встретить. И я не считаю, что наследие человека должно зависеть от политики», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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