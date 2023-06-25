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Эдди Хирн объяснил, как сделка Канело с PBC может повлиять на бой Бивол – Бетербиев

Эдди Хирн объяснил, как сделка Канело с PBC может повлиять на бой Бивол – Бетербиев
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Британский промоутер Эдди Хирн, организовавший ряд последних выступлений бывшего лидера рейтинга pound-for-pound мексиканца Сауля Альвареса, объяснил, как его уход с DAZN и сделка с PBC повиляет на его бизнес.

«У нас больше не планируется выступление Канело в сентябре, и теперь DAZN закатывают рукава, глядя на бюджет, они хотят устраивать большие бои. Это может быть и поединок Бивола и Бетербиевым, и бой Реджиса Прогре с Девином Хейни, Берланга против Мунгии… Точно будут бои, которые вам понравятся, ребята», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее Хирн прокомментировал отказ Всемирного боксёрского совета (WBC) санкционировать поединок за звание абсолютного чемпиона между Биволом и Бетербиевым.

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