Экс-чемпион ONE: Нганну победил систему и доказал, что UFC – это не весь мир MMA
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Бывший чемпион азиатского промоушена ONE Championship в тяжёлом весе канадский ветеран Арджан Бхуллар высказался об уходе звёздного камерунца Фрэнсиса Нганну из UFC.
«Нганну смог победить систему и заполучить отличную сделку для себя. Это доказывает, что мир MMA существует, потому что Нганну является самым высокооплачиваемым тяжеловесом всех времён и при этом находится за пределами UFC, которые не являются всем спортом. В MMA есть варианты, и он это доказал», – приводит слова Бхуллара издание MMAJunkie.
Напомним, Нганну покинул UFC в январе нынешнего года после затяжных переговоров с промоушеном, став свободным агентом и освободив чемпионский титул в тяжёлом весе, и в мае подписал контракт с американской организацией PFL.
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