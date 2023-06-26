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«Заткнитесь и ждите, плебеи». Макгрегор категорично высказался о следующем бое

«Заткнитесь и ждите, плебеи». Макгрегор категорично высказался о следующем бое
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный ирландец Конор Макгрегор высказался о своём следующем выступлении в клетке престижнейшей организации мира, которое, как ожидается, не состоится в нынешнем году из-за его нежелания начинать обязательное тестирование на допинг.

«Вам всем следует заткнуться и ждать. Тишина! Рёв донесётся с трона. Терпение, плебеи. Принесите мне золото и добычу», – написал Макгрегор в социальных сетях, позже удалив пост.

В последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года, потерпев поражение техническим нокаутом в третьем бою с американцем Дастином Порье. Всего в активе ирландца 22 победы и шесть поражений в смешанных единоборствах.

Ранее в НБА отреагировали на обвинение в попытке замолчать возможное преступление Макгрегора.

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