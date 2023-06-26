Конор Макгрегор обратился к болельщикам на фоне обвинений в изнасиловании

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный ирландец Конор Макгрегор обратился к болельщикам после обвининения в изнасиловании девушки на матче между командами «Майами Хит» и «Денвер Наггетс» в финальной серии НБА.
«Спасибо вам всем за поддержку. Очень ценю это. Какие дальше планы? Драться. Жду следующего боя», – приводит слова Макгрегора TMZ.
Напомним, инцидент с предполагаемым изнасилованием произошёл во время четвёртого матча финала НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс». По словам адвоката потерпевшей, Макгрегор заперся с ней в туалете, где требовал от неё вступить с ним в интимную связь.
В последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года, потерпев поражение техническим нокаутом в третьем бою с американцем Дастином Порье. Всего в активе ирландца 22 победы и шесть поражений в смешанных единоборствах.
Макгрегор уводит девушку, чтобы якобы изнасиловать:
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