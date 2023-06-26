Джермелл Чарло назвал имя любимого боксёра
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Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло ответил на вопрос, кого считает любимым боксёром.
«Ронни Шилдс в своё время был крут, потому что с ним работало большое количество бойцов, поэтому у нас была возможность наблюдать за всеми. В частности, за Эвандером Холифилдом — это мой самый любимый боец всех времён. Джермалл играл за Леннокса Льюиса, и я нокаутировал его», — приводит слова Чарло Boxing Social.
Напомним, Чарло не выступал с мая 2022 года, когда в реванше досрочно остановил аргентинца Брайана Кастаньо и объединил все пояса дивизиона.
Ранее сообщалось, что ближайшей осенью Джермелл Чарло может провести бой с австралийцем Тимом Цзю.
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