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Боксёр нанёс удар рефери и проиграл дисквалификацией

Боксёр нанёс удар рефери и проиграл дисквалификацией
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Средневесы Рауль Гарсиа и Анхель Ариас проводили поединок в рамках одного из турниров в Доминикансой Республике. Бой был неожиданно прерван во втором раунде: после того как рефери развёл спортсменов из клинча, Ариас несильно ударил его по плечу, а тот сразу же дисквалифицировал его, присудив победу Раулю.

Боксёр нанёс удар рефери и проиграл дисквалификацией в Доминикансой Республике:

Ранее Эдди Хирн, сопромоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, прокомментировал отказ Всемирного боксёрского совета (WBC) одобрять потенциальный поединок своего клиента с соотечественником Артуром Бетербиевым из-за политической ситуации.

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