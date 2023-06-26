Боксёр нанёс удар рефери и проиграл дисквалификацией
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Средневесы Рауль Гарсиа и Анхель Ариас проводили поединок в рамках одного из турниров в Доминикансой Республике. Бой был неожиданно прерван во втором раунде: после того как рефери развёл спортсменов из клинча, Ариас несильно ударил его по плечу, а тот сразу же дисквалифицировал его, присудив победу Раулю.
Боксёр нанёс удар рефери и проиграл дисквалификацией в Доминикансой Республике:
Ранее Эдди Хирн, сопромоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, прокомментировал отказ Всемирного боксёрского совета (WBC) одобрять потенциальный поединок своего клиента с соотечественником Артуром Бетербиевым из-за политической ситуации.
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