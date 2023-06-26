Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это для меня лучший отдых». Ислам Махачев показал, где и как проводит свободное время

«Это для меня лучший отдых». Ислам Махачев показал, где и как проводит свободное время
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав новые фото. Махачев продемонстрировал, как проводит отдых. Отмечается, что фотографии были сделаны в дагестанском селе Бурши.

«Вне зоны доступа. Это для меня лучший отдых», — подписал фотографии Махачев.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Напомним, Ислам завоевал чемпионский титул в октябре прошлого года на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру удушающим приёмом во втором раунде. В феврале россиянин провёл дебютную защиту, одолев единогласным решением чемпиона в полулёгком дивизионе (до 65 кг) австралийца Алекса Волкановски.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:

Материалы по теме
«Я во всём лучше Махачева». Непобеждённый грузин срывает реванш Ислама и Волкановски
«Я во всём лучше Махачева». Непобеждённый грузин срывает реванш Ислама и Волкановски
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023