«Это для меня лучший отдых». Ислам Махачев показал, где и как проводит свободное время

Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав новые фото. Махачев продемонстрировал, как проводит отдых. Отмечается, что фотографии были сделаны в дагестанском селе Бурши.
«Вне зоны доступа. Это для меня лучший отдых», — подписал фотографии Махачев.
Фото: Из личного архива Ислама Махачева
Фото: Из личного архива Ислама Махачева
Фото: Из личного архива Ислама Махачева
Фото: Из личного архива Ислама Махачева
Напомним, Ислам завоевал чемпионский титул в октябре прошлого года на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру удушающим приёмом во втором раунде. В феврале россиянин провёл дебютную защиту, одолев единогласным решением чемпиона в полулёгком дивизионе (до 65 кг) австралийца Алекса Волкановски.
«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:
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