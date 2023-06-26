Дана Уайт прояснил позицию по организации боя Илон Маск — Марк Цукерберг

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт отреагировал на критику со стороны некоторых болельщиков за желание организовать поединок между двумя американскими миллиардерами — Илоном Маском и Марком Цукербергом. Ранее Цукерберг принял вызов со стороны Маска.

«Это бой между двумя самыми могущественными и богатыми парнями в мире. Кто из них победит? Кто-то видел что-то похожее раньше? Никто. Этот поединок посмотрели бы буквально все. Я люблю устраивать большие бои, а этот был бы самым большим», — написал Уайт в социальных сетях.

Напомним, некоторые бойцы и ветераны UFC, в частности Джон Джонс, Чарльз Оливейра, Жорж Сен-Пьер, Хорхе Масвидаль и Шон Стрикленд, уже предложили свою помощь в подготовке Цукерберга и Маска к бою.

Дана Уайт подарил блогеру $ 250 тыс. наличными: