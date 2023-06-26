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Макгрегор рассказал, кого считает лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории

Макгрегор рассказал, кого считает лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где заявил, что считает себя лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории.

«Я король, лучший в мире вне зависимости от весовой категории», — написал Макгрегор.

Конор присоединился к UFC в 2013 году. Его первым соперником был Маркус Бримедж. Макгрегор победил его в первом раунде. В следующем поединке ирландец должен сразиться с Майклом Чендлером. Ожидается, что он состоится в конце года. Ранее, однако, стало известно, что ирландец не уложился в срок, установленный USADA для сдачи допинг-проб, необходимых для включения в пул тестирования. Таким образом, в 2023 году Макгрегор не сможет принять участие в боях, если не получит послабления от организации.

Макгрегор уводит девушку, чтобы якобы изнасиловать:

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