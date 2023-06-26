Яна Куницкая — Кэрол Роса: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 1 на 2 июля мск в Лас-Вегасе пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 48, участие в котором примет россиянка Яна Сантос (Куницкая). Соперницей российской спортсменки будет представительница Бразилии Кэрол Роса, на счету которой пять побед и два поражения.

Предварительный кард, в рамках которого выступит Куницкая, начнётся в 23:00 мск. Старт основного карда запланирован на 2:00 мск. Спортивное мероприятие покажет платформа UFC Fight Pass. Кроме того, прямой эфир будет доступен на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» также будет подробно освещать ход турнира.

Россиянка дебютировала в смешанных единоборствах в 2009 году, а в марте 2018-го провела дебютный поединок в UFC, уступив техническим нокаутом в первом раунде звёздной бразильянке Крис «Сайборг» Жустину. В своём последнем бою на турнире UFC on ESPN 43 Куницкая единогласным судейским решением проиграла американской экс-чемпионке Холли Холм.

«Она придаёт мне сил». Куницкая тренируется с дочей: