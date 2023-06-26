Царукян назвал приоритетные время и место для боя с Исламом Махачевым

Известный российский боец смешанных единоборств Арман Царукян признался, что хотел бы в следующем поединке сразиться с соотечественником Исламом Махачевым. По словам Царукяна, идеальным вариантом был бы их бой в октябре в Абу-Даби (ОАЭ).
«С кем и когда я хочу драться? С Исламом Махачевым в октябре в Абу-Даби. Для меня это идеальный сценарий. Как бы то ни было, я всё равно хочу драться в Абу-Даби. Как вариант — против Майкла Чендлера. Я готов драться с любым из топ-5», — сказал Царукян на канале LowKick MMA в YouTube.
Напомним, в последнем поединке Царукян встречался с бразильцем Жоакимом Силвой. Бой продлился два раунда и закончился досрочной победой Армана техническим нокаутом. Махачев в последнем бою одолел австралийца Александра Волкановски.
«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:
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