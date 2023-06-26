Ринат Фахретдинов — Кевин Ли: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 1 на 2 июля мск в Лас-Вегасе пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 48, участие в котором примут россиянин Ринат Фахретдинов и бывший претендент на титул в лёгком дивизионе Кевин Ли. Бойцы сразятся в рамках предварительного карда.
Предварительный кард стартует в 23:00 мск. Начало основного карда запланировано на 2:00 мск. Турнир покажет платформа UFC Fight Pass. Кроме того, прямой эфир можно будет посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» также будет освещать ход спортивного мероприятия.
Для Фахретдинова это будет третий поединок в UFC. В первых двух Ринат одолел Андреаса Михайлидиса и Брайана Баттла — оба раза единогласным решением судей. Всего у российского бойца 20 побед при одном поражении в ММА. У Кевина Ли 19 побед и семь поражений в ММА.
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