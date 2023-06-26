Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бойца, отпущенного из зала суда по делу о вымогательстве у подростка, встретили овациями

Бойца, отпущенного из зала суда по делу о вымогательстве у подростка, встретили овациями
Комментарии

Боец смешанных единоборств Асхаб Магомедов, который был задержан весной прошлого года по делу о вымогательстве денег у несовершеннолетнего, отпущен из зала суда. Как сообщает телеграм-канал Mash, Магомедова приговорили к четырём годам условно и штрафу в 300 тысяч рублей.

Бойца смешанных единоборств, отпущенного из зала суда, встретили овациями:

Ранее сообщалось, что Магомедов требовал деньги за нераспространение информации, позорящей школьника и его родственников. По версии следствия, в октябре 2021 года боец угрожал избить и публично опозорить 17-летнего подростка, который продал сыну влиятельного бизнесмена поддельные часы за 600 тыс. рублей при рыночной стоимости настоящих часов 1,2 млн рублей.

Материалы по теме
Скандальный боец доигрался. Силовики вменяют Асхабу серьёзную статью. Видео
Видео
Скандальный боец доигрался. Силовики вменяют Асхабу серьёзную статью. Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023