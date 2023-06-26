Бойца, отпущенного из зала суда по делу о вымогательстве у подростка, встретили овациями
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Боец смешанных единоборств Асхаб Магомедов, который был задержан весной прошлого года по делу о вымогательстве денег у несовершеннолетнего, отпущен из зала суда. Как сообщает телеграм-канал Mash, Магомедова приговорили к четырём годам условно и штрафу в 300 тысяч рублей.
Бойца смешанных единоборств, отпущенного из зала суда, встретили овациями:
Ранее сообщалось, что Магомедов требовал деньги за нераспространение информации, позорящей школьника и его родственников. По версии следствия, в октябре 2021 года боец угрожал избить и публично опозорить 17-летнего подростка, который продал сыну влиятельного бизнесмена поддельные часы за 600 тыс. рублей при рыночной стоимости настоящих часов 1,2 млн рублей.
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