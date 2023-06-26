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Александр Усик показал нынешнюю физическую форму

Александр Усик показал нынешнюю физическую форму
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Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав актуальную физическую форму. На фото Усик стоит с тренером Юрием Ткачуком.

«Тренер, как отец – так же переживает и так же радуется», — говорится в описании к фото.

Фото: Из личного архива Александра Усика

13 декабря прошлого года стало известно, что Усик в следующем поединке сразится с представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа. Их бой должен состояться в августе этого года. 36-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. За это время он провёл 20 боёв, одержав победу в каждом из них. 13 побед были добыты нокаутом.

«Жадное брюхо». Александр Усик вновь обратился к Тайсону Фьюри:

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