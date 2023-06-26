Абдель-Азиз ответил Макгрегору, назвавшему себя лучшим бойцом P4P

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз прокомментировал недавнее высказывание бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора. Ранее Конор заявил, что считает себя лучшим бойцом в мире вне зависимости от весовой категории (P4P).

«Нет-нет, ты навсегда останешься подстилкой Хабиба», — написал Абдель-Азиз.

Напомним, Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся летом 2021 года, проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. В активе 34-летнего ирландца 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

Макгрегор нокаутировал маскота «Майами Хит»: