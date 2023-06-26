«Тебе предложили чёртову кучу денег». Уайлдер обратился с призывом к Руису, тот ответил

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер обратился к соотечественнику Энди Руису, ранее получившему предложение о поединке.
«Привет, Энди! Настало время сыграть, дружище. Давай устроим бой… Эй, тебе предложили чёртову кучу денег. И я не хочу лишь одного: чтобы другие диктовали тебе, как вести карьеру. У тебя осталось мало времени. Ты должен взять на себя ответственность, потому что если ты позволишь другим принимать решения, то останешься ни с чем. Подумай об этом», – сказал Уайлдер в социальных сетях.
«Погнали», – ответил Руис в комментариях.
В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Уайлдер нокаутировал в первом раунде финского ветерана Роберта Хелениуса. Руис в сентябре победил единогласным решением кубинца Луиса Ортиса.
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