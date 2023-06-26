Стерлинг: О’Мэлли не заслуживает места претендента на титул
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг считает, что его следующий соперник, соотечественник Шон О’Мэлли не заслуживает статуса претендента на титул.
«Шон подрался с Петром Яном, и этот поединок доказал, что мы не находимся на одном уровне. Я прошёл через всё в смешанных единоборствах и, в частности, в легчайшем дивизионе. О чём здесь говорить? У меня есть послужной список. Шон не заслуживает места претендента», – сказал Стерлинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Напомним, поединок Стерлинга и О’Мэлли состоится 20 августа в Бостоне (США) и возглавит турнир UFC 292. Стерлинг в мае одержал победу раздельным решением над соотечественником Генри Сехудо. О’Мэлли в октябре одолел по очкам россиянина Петра Яна.
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