«Об этом не говорят». Диллиан Уайт обвинил команду Джошуа в давлении на него

Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе Диллиан Уайт обвинил команду двукратного чемпиона мира Энтони Джошуа в навязывании кабального контракта.

«Что ж, мы получили контракт, и мои юристы посмотрели его. Много вещей произносится публично, но их нет в переговорах. Мне сказали, что представят стандартный контракт, но это не так, есть много моментов, и об этом не говорят.

Они прислали очень сложный контракт с множеством крючков, чтобы зацепить меня. И мне это не нужно, я хочу простой контракт, чтобы победитель вышел на большой бой в Саудовской Аравии. Этот бой – возможность для меня, а не заработок, поэтому я соглашаюсь на предложенный гонорар. Но теперь они пытаются навязать пункт о реванше, который свяжет меня на год и всё испортит. Мне нужен один бой, победитель проходит дальше. Вот и всё», – приводит слова Уайта talkSPORT.