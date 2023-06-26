«Об этом не говорят». Диллиан Уайт обвинил команду Джошуа в давлении на него

Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе Диллиан Уайт обвинил команду двукратного чемпиона мира Энтони Джошуа в навязывании кабального контракта.
«Что ж, мы получили контракт, и мои юристы посмотрели его. Много вещей произносится публично, но их нет в переговорах. Мне сказали, что представят стандартный контракт, но это не так, есть много моментов, и об этом не говорят.
Они прислали очень сложный контракт с множеством крючков, чтобы зацепить меня. И мне это не нужно, я хочу простой контракт, чтобы победитель вышел на большой бой в Саудовской Аравии. Этот бой – возможность для меня, а не заработок, поэтому я соглашаюсь на предложенный гонорар. Но теперь они пытаются навязать пункт о реванше, который свяжет меня на год и всё испортит. Мне нужен один бой, победитель проходит дальше. Вот и всё», – приводит слова Уайта talkSPORT.
- 26 июня 2023
-
20:09
-
19:36
-
19:06
-
18:54
-
18:04
-
17:24
-
16:52
-
16:11
-
15:46
-
15:13
-
14:48
-
13:55
-
13:48
-
13:31
-
12:55
-
12:03
-
11:46
-
11:22
-
10:54
-
10:33
-
09:38
-
09:30
-
09:24
-
08:09
-
07:54
-
03:15
-
01:06
-
00:59
-
00:56
-
00:42
- 25 июня 2023
-
23:54
-
23:37
-
23:30
-
23:05
-
22:37