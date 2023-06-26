«У Генри крокодильи ручки». Стерлинг дал совет Вере перед его боем с Сехудо

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о предстоящем поединке между соотечественником Генри Сехудо и эквадорцем Марлоном Верой, который состоится на турнире UFC 292.

«Если бы был тренером Веры, то сказал бы, что нужно оставаться на дистанции и заставлять Генри платить, когда он будет сокращать дистанцию с ударом локтем. Каждый раз, когда он будет сокращать дистанцию, нужно перекрываться и делать шаг вперёд с ударом коленом, с чем-то, что будет поражать цель перед собой.

У Генри не получится выбрасывать размашистые хуки, потому что для этого ему придётся слишком сильно сближаться, у него короткие крокодильи ручки. Опять же, Сехудо лучший парень на бумаге, но габариты сыграют против него», – сказал Стерлинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.