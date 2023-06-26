Звезда НБА Дэмьен Лиллард предсказал победителя боя Кроуфорд — Спенс

Звёздный разыгрывающий клуба НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» американец Дэмьен Лиллард высказался о предстоящем боксёрском поединке за звание абсолютного чемпиона мира между соотечественниками Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.
«Если бы мне пришлось выбирать? Кроуфорд хорош. Не знаю… Я считаю, что Теренс станет победителем. Мне нравится Спенс, мне нравится его тренер, их команда, но Теренс — фаворит. Хотя я считаю, что это поединок с равными шансами на победу. Но в Теренсе есть нечто особенное», — сказал Лиллард во время прямого эфира в социальных сетях.
Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг). В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, американец провёл добровольную защиту титула WBO в полусреднем весе против россиянина Давида Аванесяна, нокаутировав его в шестом раунде.
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