Звезда НБА Дэмьен Лиллард предсказал победителя боя Кроуфорд — Спенс

Звёздный разыгрывающий клуба НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» американец Дэмьен Лиллард высказался о предстоящем боксёрском поединке за звание абсолютного чемпиона мира между соотечественниками Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.

«Если бы мне пришлось выбирать? Кроуфорд хорош. Не знаю… Я считаю, что Теренс станет победителем. Мне нравится Спенс, мне нравится его тренер, их команда, но Теренс — фаворит. Хотя я считаю, что это поединок с равными шансами на победу. Но в Теренсе есть нечто особенное», — сказал Лиллард во время прямого эфира в социальных сетях.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг). В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, американец провёл добровольную защиту титула WBO в полусреднем весе против россиянина Давида Аванесяна, нокаутировав его в шестом раунде.