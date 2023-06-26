Уиттакер заявил о готовности сразиться с Адесаньей в сентябре

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер, готовящийся провести поединок с южноафриканцем Дрикуссом Дю Плесси в июле, заявил, что готов сразиться с действующим обладателем титула новозеландцем Исраэлем Адесаньей в сентябре на турнире UFC 293.
«Я определённо не смотрю за спину Дю Плесси, он опасен, а ставки высоки. Всё моё внимание сосредоточено на предстоящем поединке. Но вот что я скажу: если я буду здоров, если я буду в порядке, то приму бой [в сентябре].
В любой день, в любое время. В случае победы в июле я буду готов подраться хоть через два дня. Но нужно пройти через это», – сказал Уиттакер на пресс-конференции.
Напомним, второй поединок Уиттакера и Адесаньи состоялся в феврале 2022 года и завершился победой новозеландца единогласным решением.
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