Бетербиев: Россия — моя страна. Когда карьера закончится, планирую вернуться
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (19-0, 19 KO), в настоящий момент проживающий в Канаде, сообщил, что хотел бы вернуться в Россию после завершения профессиональной карьеры.
«Я провёл большую любительскую карьеру. Мне все эти базы, которые находятся в Кисловодске, на Эльбрусе, мне очень родные. Россия – моя страна. Из-за этого бокса я путешествую, а сейчас вообще в другой стране живу. Но когда карьера закончится, я планирую вернуться туда, где мне комфортно. Считаю, что основную часть жизни я провёл в России. Мне хотелось бы там продолжить её после завершения карьеры», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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