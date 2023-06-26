Топурия: никто не сможет остановить меня, даже в лёгком весе
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Рейтинговый боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC грузин Илия Топурия считает, что смог бы успешно выступать в лёгком дивизионе (до 70 кг).
«Я считаю, что никто не сможет меня остановить, даже в лёгком весе. Знаю, что способен финишировать любого и знаю наверняка. Я тренировался со столькими парнями… Я знаю о своей силе, своих навыках и о том, насколько я хорош», – сказал Топурия на пресс-конференции.
Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл свой дебютный поединок в UFC. Всего в смешанных единоборствах на счету спортсмена 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения. В своём последнем бою в июне Топурия победил единогласным решением американца Джоша Эмметта.
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