Энтони Джошуа показал актуальную форму

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе звёздный британец Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) продолжает поддерживать себя в форме в преддверии грядущих выступлений и время от времени делится с подписчиками в социальных сетях фотографиями с тренировок.
Фото: из личного архива Энтони Джошуа
Напомним, в настоящий момент Джошуа ведёт переговоры о реванше с соотечественником Диллианом Уайтом (29-1, 22 KO). Первый поединок бойцов состоялся в декабре 2015 года, и тогда Энтони победил техническим нокаутом в седьмом раунде.
В своём последнем бою, прошедшем в начале апреля, Джошуа победил единогласным решением американца Джермейна Франклина, закрыв повторное поражение от действующего обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO украинца Александра Усика.
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