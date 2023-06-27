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Дэвид Бенавидес представил свой разбор боя Кроуфорда и Спенса

Дэвид Бенавидес представил свой разбор боя Кроуфорда и Спенса
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Двукратный чемпион мира американец Дэвид Бенавидес высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66.7 кг) между соотечественниками Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.

«Я никого не считаю фаворитом. Огромный респект обоим, это будет легендарный бой. Какие возможности у Кроуфорда? У него будет немало шансов для контратаки, потому что Спенс будет атаковать его по корпусу. Но Спенс… он тоже умеет защищаться. Это будет похоже на шахматную партию, и не нужно забывать, что любой из парней может ударить.

Кроуфорд умеет и боксировать, и драться. То же касается и Спенса. Если Спенсу не удастся замедлить Кроуфорд ударами по корпусу, и он будет пропускать удары навстречу, то у него выдастся трудный вечер», – сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

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