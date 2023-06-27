Дэвид Бенавидес представил свой разбор боя Кроуфорда и Спенса

Двукратный чемпион мира американец Дэвид Бенавидес высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66.7 кг) между соотечественниками Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.
«Я никого не считаю фаворитом. Огромный респект обоим, это будет легендарный бой. Какие возможности у Кроуфорда? У него будет немало шансов для контратаки, потому что Спенс будет атаковать его по корпусу. Но Спенс… он тоже умеет защищаться. Это будет похоже на шахматную партию, и не нужно забывать, что любой из парней может ударить.
Кроуфорд умеет и боксировать, и драться. То же касается и Спенса. Если Спенсу не удастся замедлить Кроуфорд ударами по корпусу, и он будет пропускать удары навстречу, то у него выдастся трудный вечер», – сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
- 27 июня 2023
-
00:55
-
00:30
-
00:19
- 26 июня 2023
-
23:52
-
23:31
-
22:55
-
22:03
-
21:38
-
20:56
-
20:38
-
20:09
-
19:36
-
19:06
-
18:54
-
18:04
-
17:24
-
16:52
-
16:11
-
15:46
-
15:13
-
14:48
-
13:55
-
13:48
-
13:31
-
12:55
-
12:03
-
11:46
-
11:22
-
10:54
-
10:33
-
09:38
-
09:30
-
09:24
-
08:09
-
07:54